Seit Montag können an der Rosmarie-Theobald-Musikschule und der Ballettschule Ottobrunn wieder alle Unterrichtsstunden in Präsenzform stattfinden. Am Samstag, 12. Juni, können sich Interessierte außerdem persönlich über das Angebot im neuen Schuljahr informieren und sich für den Musik- und Tanzunterricht oder einen der Fitnesskurse anmelden. Bei einem Infotag im Festsaal des Wolf-Ferrari-Hauses besteht von 14 bis 17 Uhr Gelegenheit zu Gesprächen mit den Lehrkräften. Weitere Informationen gibt es auch telefonisch unter 089/60 80 84-11 oder -22 sowie per E-Mail ( info@musik-tanz-bewegung.de).