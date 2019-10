Die Volkshochschule Südost sucht noch Helfer für das nächste Repair-Café in Ottobrunn. Gefragt sind Bürgerinnen und Bürger mit Bastel-, Tüftel- und Nähbegeisterung, die kleine Reparaturen an Elektrokleingeräten und Fahrrädern erledigen oder Kleidung flicken können. Das Repair-Café findet am Samstag, 23. November, von 13.30 bis 17.30 Uhr im Café Trödel und Tratsch, Haidgraben 1 a, statt. Wer Spaß daran hat, Dinge wieder funktionstüchtig zu machen, ist eingeladen, sich bei Bat-Orgil Dash von der VHS Süd-Ost zu melden. E-Mail: dash@vhs-suedost.de, Telefon: 089/44 23 89-157.