Die Volkshochschule Südost veranstaltet vom 17. bis 21. September eine "Schnupperwoche" zum Thema Gesundheit. In insgesamt 28 Kursen werden verschiedenste Themenbereiche von der Wirbelsäulengymnastik über Osteoporose, Pilates-Angebote, verschiedene Yogarichtungen, Taiji-Qi Gong, abwechslungsreiche Fitnesskurse, Hip Hop/Modern Dance, Jumping bis hin zu LifeKinetik beleuchtet. Interessierte können sich ein Bild von Kursinhalten und den Leitern machen und in so vielen Kursen schnuppern, wie sie möchten. Die einmalige Gebühr beträgt fünf Euro. Die Schnupperwoche findet in den Räumen der VHS im Haidgraben 9a in Ottobrunn statt. Anmeldung telefonisch (089/44 23 890) oder auf der Homepage (www.vhs-suedost.de).