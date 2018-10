30. Oktober 2018, 21:56 Uhr Ottobrunn Geschichten über alte Koffer

"Der alte Koffer vom Speicher" lautet der inspirierende Titel des Schüler-Literaturwettbewerbs 2018/2019 des KWA Stift Brunneck in Ottobrunn. "Was sich in alten Koffern findet, kann nicht nur ein Gedankengewitter auslösen, sondern den Kofferbesitzer in ein völlig neues Licht rücken", so der Ausschreibungstext. Eingereicht werden können Kurzgeschichten, ein Kurzkrimi, Science Fiction oder

Fantasy. Der Siegertext wird mit 250 Euro prämiert. Alle Teilnahmekriterien gibt es auf www.kwa.de. Der QR-Code

führt direkt zur Ausschreibung. Abgabetermin für die literarischen Werke ist der 31. Januar 2019.