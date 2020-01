Der Freundeskreis der Partnergemeinden in Ottobrunn hat sich vor geraumer Zeit als eingetragener, gemeinnützige Verein neu gegründet. Mit der neuen Rechtsform kann der Verein Rechtsgeschäfte abschließen, was insbesondere bei der Organisation von Reisen und Veranstaltungen von Vorteil ist. In der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete die Jugendbeauftragte Lydie Mauneau von der Arbeit des neuen Vereins, der die Kontakte und den Austausch mit den Partnergemeinden Margreid (Südtirol), Nafplio (Griechenland) und Mandelieu-La Napoule (Frankreich) intensivieren will; zudem soll die Jugendarbeit gestärkt und die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium verstärkt werden. Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) versprach, die Gemeinde werde die Arbeit des Vereins weiterhin finanziell unterstützen.