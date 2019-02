17. Februar 2019, 21:52 Uhr Ottobrunn Frauenfrühstück mit Vortrag

- Das nächste Frauenfrühstück, diesmal zum Thema "Du nervst! - Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeiten" findet am Samstag, 23. Februar, von 9 bis etwa 11.45 Uhr im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde Süd-Ost, Bahnhofstraße 2, statt. Referentin Ulrike Wiegner lässt die Teilnehmerinnen an ihrem Erfahrungsschatz als pädagogisch-therapeutische Beraterin teilhaben und gibt Tipps, wie man sich persönlich weiterentwickeln und die eigenen abgelehnten Persönlichkeitsanteile integrieren kann. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerinnenzahl empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung - bevorzugt per E-Mail an frauenfruehstueck@fegmso.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 20. Februar. Der Eintritt zum Vortrag inklusive Frühstück ist frei; um Spenden wird gebeten.