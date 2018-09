30. September 2018, 22:02 Uhr Ottobrunn Frauen diskutieren

Die Frauen-Union Ottobrunn lädt zu ihrem Stammtisch in die Gaststätte Tegernseer Alm an der Rathausstraße ein. Dieser beginnt am Dienstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr. Bei dem Treffen sollen die aktuelle Landespolitik und deren Auswirkungen für den Landkreis München diskutiert werden.