23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Ottobrunn Frau bei Unfall in Wagen eingeklemmt

Eine 38 Jahre alte Autofahrerin ist am frühen Montagmorgen in Ottobrunn nach der Kollision mit einem Lkw in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau aus dem Landkreis gegen 5.50 Uhr vom Haidgraben in die Kreuzung mit der Unterhachinger Straße ein, um links abzubiegen. Dabei nahm sie dem Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens die Vorfahrt. Der 56-Jährige aus Augsburg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und rammte den Wagen der 38-Jährigen frontal. Dieser wurde dadurch noch gegen einen Lichtmasten geschleudert. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste von der Feuerwehr mit einem Rettungsspreizer aus ihrem Wagen befreit werden. An den beiden Fahrzeugen und dem Lichtmasten entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von insgesamt etwa 11 000 Euro.