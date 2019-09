Es muss ja nicht immer alles gleich neu gekauft werden; das wissen nicht nur jüngere Geschwister, die in die Kleidung der älteren gesteckt werden. Spart aber auch Geld. Viele Möglichkeiten zum Stöbern gibt es beim Flohmarkt für Kindersachen in der Grundschule an der Lenbachallee am Freitag, 27. September, von 16 bis 18.30 Uhr. Der Aufbau beginnt um 15.15 Uhr, die Tischgebühr beträgt sechs Euro. Zusätzlich kostet jeder mitgebrachte Kleiderständer drei Euro. Tischreservierung und Anmeldungen sind bei Suzanne Heim möglich (E-Mail: suzanne.heim@blueprint-smh.de). Der Förderverein und der Elternbeirat der Schule verköstigen Käufer und Verkäufer.