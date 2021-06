120 Mädchen und Buben aus dem Pfarrverband Vier Brunnen haben im Juni das Sakrament der Firmung empfangen. In mehreren Vorbereitungsgottesdiensten unterschiedlicher Form, so auch online, waren die Jugendlichen von Pastoralassistentin Anne Schläpfer, Pfarrer Martin Ringhof sowie Firmhelferinnen und Firmhelfern vorbereitet worden. An zwei Terminen in St. Magdalena wurden sie von Abt Johannes Eckert vom Benediktinerkloster in München gefirmt sowie an fünf weiteren Terminen von Pfarrer Ringhof. Aufgrund der coronabedingten Abstandsregeln und reduzierten Platzzahl in der Kirche fanden die Gottesdienste nur mit den Paten und den Familien der Firmlinge statt. Wegen der nötigen Plätze hatte man St. Magdalena als größte Kirche des Pfarrverbandes ausgewählt.