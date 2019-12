Zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, stellt die Gemeinde Ottobrunn kostenlose Fahrplanhefte zur Verfügung, die unter anderem die Abfahrtszeiten der Buslinien in Ottobrunn und im südlichen Landkreis, der S 7 sowie der U 5 enthalten. Die Hefte liegen von Donnerstag, 12. Dezember, an etwa im Rathaus, im Wolf-Ferrari-Haus, im "Isarcenter" an der Kopierstation auf, sowie in den Filialen der Kreissparkasse, der Raiffeisenbank und vielen Geschäften. Die Pläne sind unter www.ottobrunn.de/unsere-gemeinde/mobilitaet/oepnv/ sowie www.mvv-muenchen.de zu finden.