Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Büro an der Siemensstraße in Ottobrunn eingebrochen. Dabei drangen sie gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten aus einem Büro einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Im Anschluss flüchteten sie vom Tatort. Die Ermittlungen in diesem Fall führt laut Polizei das für Einbruchsdiebstähle zuständige Kommissariat 52. Wer im Zeitraum von Mittwochabend, 17.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6 Uhr, in der Siemensstraße etwas wahrgenommen hat, was im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, unter Telefon 089/2910-0 entgegen, oder jede andere Polizeidienststelle.