24. Februar 2019, 21:54 Uhr Ottobrunn Einbrecher erbeuten Tresor

Einen Tresor mit mehreren tausend Euro haben bislang unbekannte Täter am Samstag bei einem Einbruch erbeutet. Nach Darstellung der Polizei sind die Einbrecher in der Zeit zwischen 20.40 Uhr und Mitternacht in eine Wohnung in der Putzbrunner Straße in Ottobrunn gelangt, nachdem sie eine Kellertüre aufgebrochen hatten. Sie durchsuchten danach mehrere Räume und konnten schließlich aus einem Büroraum einen auf dem Boden abgestellten Metalltresor entwenden und damit unerkannt entkommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon 089/29 10-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.