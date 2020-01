Die Küken tanzen wieder. Am Donnerstag, 16. Januar, beginnt bei der Ottobrunner Rosemarie-Theobald-Musikschule der neue Küken-Kurs für Kinder von 18 Monaten bis drei Jahren. Der Kurs wird bis 12. März an acht Tagen, jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr am Haidgraben 1c stattfinden und kostet 98 Euro. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage (www.musik-tanz-bewegung.de. Anmeldungen sind per E-Mail (info@rtm-ottobrunn) oder Telefon (089/60 80 84 11) möglich.