Das Leben des "Tigers" Tom Jones beginnt unspektakulär als Bauarbeiter, Staubsaugervertreter und Sänger in Clubs. Erst mit "It's not unusual" stürmt er die englische Hitparade und begründet seinen Weltruhm, auch als Sexsymbol. Das Leben des 80-jährigen Entertainers ist nun im Wolf-Ferrari-Haus am Sonntag, 1. März, von 19.30 Uhr an als Musical auf der Bühne zu sehen. Unter musikalischer Leitung von Tim Hahn, einem zweimaligen Echo-Preis-Gewinner, singen und tanzen die Darsteller, begleitet von einer Live-Band.

Tickets zu 25,50 Euro gibt es im Vorverkauf unter Telefon 089/60 80 83 02.