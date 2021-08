Geht es nach der Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO), könnte die Gemeinde eine neue Kirche erhalten - und zwar eine Naturkirche aus vielen in die Erde gesteckten Bündeln aus Weidenruten, die an einem Rankgerüst aus Stahlrohren nach oben wachsen. Entstehen könnte eine sogenannte Weidenkirche auf dem Ottobrunner Parkfriedhof. BVO-Fraktionsvorsitzende Erika Aulenbach hat einen entsprechenden Prüfantrag eingebracht. Bei einem Besuch der ersten Weidenkirche Bayerns im mittelfränkischen Pappenheim habe sie das Konzept überzeugt, so Aulenbach. In der offenen und natürlichen Kirche könnten ihrem Willen nach Gottesdienste stattfinden, Menschen sollten sich hier zum Nachdenken und Beten einfinden, sie eigne sich aber auch für Kunstveranstaltungen, Konzerte oder Ausstellungen. Die Bürgervereinigung bittet die Verwaltung, die Kosten und Machbarkeit eines solchen Projektes zu ermitteln.