22. August 2018, 22:02 Uhr Ottobrunn Buntstift trifft Kunst

Noch dümpelt das kulturelle Leben im Landkreis vor sich hin, aber das Sommerloch neigt sich so langsam dem Ende zu. Für die Kunstfreunde in und um Ottobrunn steht der nächste relevante Termin Anfang September an: In der Galerie "Treffpunkt Kunst" wird am 5. September die Ausstellung "Alles Farbstift" mit Werken von Brigitte Doege-Schellinger eröffnet. Wie der Titel schon andeutet, arbeitet sie großflächig mit Farbstiften, eine zeitaufwendige Arbeitsweise die einen starken meditativen Aspekt beinhaltet. Der Bildbau und die Motive entstehen während des schöpferischen Prozesses, ohne festgelegte Konzepte, angeregt teilweise durch Tagesereignisse oder auch aus der Fantasie. Durch die Tätigkeit der Gautinger Künstlerin für die Firma Faber-Castell hat sie den Farbstift und seine besonderen Möglichkeiten des Farbauftrags kennen und schätzen gelernt. Mal arbeitet Doege-Schellinger am Tisch mit spitzem Stift und sehr feinen Linien, mal an der Staffelei mit großzügigem Duktus. Durch verschiedene Schraffurüberlagerungen entstehen strukturierte Farbmischungen von besonderer Qualität - im Bereich der reinen als auch im Bereich der gebrochenen Farben. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Die Ausstellung dauert bis zum 6. Oktober und ist geöffnet mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.