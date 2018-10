9. Oktober 2018, 21:50 Uhr Ottobrunn Bürgerversammlung

Die Gemeinde Ottobrunn lädt am Donnerstag, 11. Oktober, zur Bürgerversammlung. Von 19.30 Uhr an wird Bürgermeister Thomas Loderer im Wolf-Ferrari-Haus (CSU) über wichtige Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit berichten: Von Straßensanierungen über den Ausbau der Fernwärmeversorgung, die Betreuungssituation in den Kindertagesstätten bis hin zum Bau neuer Wohnungen und Verbesserungen für Radfahrer. Die Begrüßung übernimmt Landrat Christoph Göbel (CSU); nach der Präsentation können Bürger Fragen stellen. Von 18.30 Uhr haben Interessierte beim Forum wieder die Möglichkeit, mit Vertretern des Gemeinderats, der Polizeiinspektion 28 und Ottobrunner Einrichtungen ins Gespräch zu kommen.