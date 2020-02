Den Haushalt der Gemeinde Ottobrunn für das Jahr 2020 hat der Gemeinderat zwar mehrheitlich abgesegnet, glücklich über das Zahlenwerk sind aber nicht alle Mitglieder des Gremiums. Erika Aulenbach, Fraktionssprecherin der Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO), und ihr Fraktionskollege Markus Porombka kritisieren, dass das Gremium einer von ihrer Gruppierung geforderten Senkung der Grundsteuer B in der Gemeinde nicht zugestimmt hat. In den vergangenen sechs Jahren, so Aulenbach, hätten die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Vergleich mit der jeweiligen Haushaltsplanung bei insgesamt 27 Millionen Euro gelegen. Aus diesem Grund wäre es ein "schönes Signal" an die Bürger gewesen, sie an der guten Finanzentwicklung mit einer Steuersenkung partizipieren zu lassen. "Es wurde eine Chance vertan." Die BVO werde die weitere Entwicklung genau beobachten und gegebenenfalls einen erneuten Anlauf zur Senkung starten.