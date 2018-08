21. August 2018, 21:48 Uhr Ottobrunn Brückenbauer gesucht

Die Ottobrunner Kinderwerkstatt geht kommendes Schuljahr in die nächste Runde. Das Caritas-Freiwilligen-Zentrum in Ottobrunn hat nun neun Jahre Erfahrung mit dem Projekt gesammelt und ist überzeugt, mit diesem eine Brücke zwischen Jung und Alt gebaut zu haben. In Zusammenarbeit mit Grundschulen in Ottobrunn und dem Landkreis Südost wird ein Programm für Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse nachmittags in den Schulen angeboten, in dem engagierte Senioren aus Ottobrunn und Umgebung ihr Wissen sowie ihre Berufs- und Lebenserfahrung weitergeben. Die Kinder werden ohne Bewertung und Leistungsdruck mit ihrer ursprünglichen kindlichen Neugierde und ihrem Wissensdurst an Neues außerhalb des Lehrplanes herangeführt. Für die Unterstützung des Teams werden noch Freiwillige gesucht. Interessenten wenden sich an das Freiwilligenzentrum (E-Mail fwz-ottobrunn@caritasmuenchen.de, Telefon: 089/60 85 20 10).