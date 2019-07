25. Juli 2019, 21:44 Uhr Ottobrunn Bilder einer Gemeinde

Schöne Sommerbilder haben ebenso gute Chancen wie schneeweiße Winterlandschaften. Bereits zum sechsten Mal sucht die Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) die schönsten Aufnahmen für den Kalender "Unser Mittelpunkt Ottobrunn". Die Fotos werden auch für eine Ausstellung verwendet. Bis 3. September können die schönsten Bilder eingesandt werden, an Inge Kupper, Ahornstraße 4a, 85521 Ottobrunn oder per E-Mail (ingekupper@web.de). Die Gewinnerfotos werden im Dezember prämiert, die Erlöse des Kalenders gehen soziale Einrichtungen in Ottobrunn.