Die Gemeindebibliothek Ottobrunn bietet im Januar einen einmaligen Lieferservice an. Bis 26. Januar können pro Leserausweis bis zu zehn unterschiedliche Medien bestellt werden, recherchiert werden kann auf der Homepage webopac.winbiap.de/ottobrunn/index.aspx; Bestellungen sind per E-Mail möglich (bibliothek@ottobrunn.de). Wer keinen Internetzugang besitzt, kann auch montags von 10 bis 15 Uhr sowie dienstags und freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr telefonisch ordern (089/60 80 85 00). Geliefert wird nach geografischen Zonen, die auf der Homepage einzusehen sind, zwischen dem 26. und 29. Januar und natürlich coronakonform kontaktlos an der Haustür samt Maskenpflicht. Es muss sichergestellt werden, dass zum vereinbarten Zeitpunkt jemand zuhause ist, bereits ausgeliehene Medien werden nicht zur Rückgabe mitgenommen.