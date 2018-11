16. November 2018, 21:58 Uhr Ottobrunn Autobiografisches Buch

Die Premierenlesung fand auf der Frankfurter Buchmesse statt, nun wird die Ottobrunner Gemeindebibliothek zum Tatort: Die Schriftstellerin Ruth Eder präsentiert dort am Dienstag, 20. November, ihr neues Buch "Die andere Seite des Schmerzes" - ein Heimspiel für die in Ottobrunn lebende Autorin. In dem autobiografisch gefärbten Buch geht es um eine junge deutsche Journalistin, die 1967 einen amerikanischen Kampfpiloten heiratet, der nach Vietnam muss und traumatisiert vom Krieg zurückkehrt. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Bibliothek oder über www.reservix.de.