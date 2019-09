Wegen der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die A 8 auf Münchner Stadtgebiet muss die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Neubiberg und München-Ramersdorf noch einmal komplett gesperrt werden. Und zwar von Samstag, 7. September, 13 Uhr bis Sonntag, 8. September, 7 Uhr. Umleitungen werden eingerichtet, für den Verkehr von Unterhaching und Ottobrunn, der an der Anschlussstelle Unterhaching-Ost auf die A 8 auffahren will, über die Ottobrunner Westumfahrung in Richtung München. Am Kreuz München-Süd wird mittels Beschilderung bereits auf die Sperrung hingewiesen.