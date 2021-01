Dekan Mathis Steinbauer hält am Sonntag, 31. Januar, 19 Uhr, eine Andacht in der Michaelskirche Ottobrunn in der Ganghofer Straße 29 ab. Zu seinen Worten gibt es laut Ankündigung Musik, vorgetragen vom Ottobrunner Tenor Magnus Dietrich mit Orgelbegleitung von Kantor Christoph Demmler. Darunter finden sich Arien aus einer Bach-Kantate, Händels Messias, Mendelssohns Elias und Camille Saint-Saens Weihnachtsoratorium. Der Eintritt zur Andacht ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es besteht Maskenpflicht und nur markierte Plätze dürfen eingenommen werden.