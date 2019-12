Am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr beginnt in der Pfarrkirche St. Otto in Ottobrunn das 51. "Altbairische Adventsingen". Nach dem 50. Jubiläum im vergangenen Jahr werden wieder verschiedene Gesang- und Musikgruppen den Zauber eines alpenländischen Klangbildes in die Kirche bringen. Und dieses Jahr erweitert sich der Kreis der Teilnehmer. Es singen Kinder des Kindergartens St. Otto, auch eine Querflöten-Gruppe der Musikschule hat sich auf dieses Adventssingen mit zwei Stücken vorbereitet.