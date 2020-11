An diesem Dienstag startet die Aktion "Ottobrunner Adventstürchen" zur Unterstützung der lokalen Geschäftswelt. Dabei gibt es jeden Tag mindestens ein besonderes Angebot. An der Aktion nehmen 29 Geschäfte teil, zu erkennen jeweils an einem Christbaum mit roten Schleifen vor der Tür. Initiiert wurde sie von der Wirtschaftsreferentin der Gemeinde, Susanne Vordermaier. Vom 1. bis 24. Dezember verbirgt sich hinter jeder Tür mindestens ein Geschäft, das an diesem Tag mit einem besonderen Angebot zum Einkaufen lockt. Das kann ein Rabatt sein, ein kleines Geschenk oder auch ein Gutschein.