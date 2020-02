Das Ensemble "Motus Animae", das sich auf die Musik aus der Barockzeit spezialisiert hat, ist am Sonntag, 16. Februar, von 18 Uhr an in der Trinitatiskirche in Oberschleißheim zu Gast. Die Sängerin und Schauspielerin Katharina Heißenhuber wird mit ihrem Ensemble die Reise in ein Spannungsfeld von Krieg und Frieden antreten. Organistin Margit Kovacs schreibt über das Konzert: "Täglich hören wir von Gefechten, die, Gott sei es gedankt, das eigene Leben noch nicht weiter berühren. Aber was könnten diese Begriffe für einen selbst bedeuten?" Der Eintritt zum Konzert ist frei.

