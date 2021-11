Im Wersten von Oberschleißheim soll ein neuer Bolzplatz entstehen. Auf einen Antrag der SPD hin hat der Gemeinderat die Rathausverwaltung beauftragt, einen geeigneten Standort zu suchen. Die SPD hatte einen Platz nördlich der Hirschplanallee neben dem Hupp-Wald vorgeschlagen, aber so konkret wollte das Gremium zunächst noch nicht werden.

Auf jeden Fall gebe es aber "schon Bedarf an einer weiteren Fläche", sagte SPD-Sprecher Florian Spirkl. Der einzige Bolzplatz weit und breit beim Hallenbad sei chronisch überlastet, meist müssten Jugendliche unverrichteter Dinge wieder abziehen. Im Viertel an der Hirschplanallee sind laut SPD vor Jahren viele Familien eingezogen, deren Kinder nun in das Alter kommen, in dem sie Freiplätze zu benötigen.