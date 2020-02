Rätseln über Stellenmehrung

Der Verwaltungsaufwand im Oberschleißheimer Gemeindeetat erreicht mit 31,1 Millionen Euro heuer einen Rekordwert. In den vergangenen Jahren war diese Abwicklung des laufenden Betriebs stets zwischen 26 und 27 Millionen Euro abgerechnet worden. Ein Bestandteil des Anstiegs ist die Entwicklung der Personalkosten in der Gemeindeverwaltung von 4,9 Millionen Euro im Jahr 2017 auf heuer geplante 6,7 Millionen Euro. Außer dem turnusmäßigen Anstieg durch Tarifveränderungen schlägt hier die neue Großraumzulage zu Buche - vor allem aber wurden neue Stellen geschaffen. Welche und wozu? In Oberschleißheim werden Personalstellen stets hinter verschlossenen Türen besprochen. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) allerdings hat die Tatsache, dass er die Verwaltung an diesem Punkt auf Geheimhaltung verpflichtet, nicht gehindert, bekannt zu machen, dass die Stelle eines Gewerbe- und Tourismusbeauftragten geschaffen werden wird. Auf Nachfrage vertritt der Bürgermeister die Auffassung, dass eine nichtöffentlich geschaffene Stelle mit dem zustimmenden Beschluss öffentlich geworden sei und er daher darüber sprechen könne. Außer am Biertisch mit Kuchlbauer ist aber weiterhin nichts über die Zusammensetzung des Personals zu erfahren, denn im Rathaus verweist man auf Anfragen auf die Geheimhaltungspflicht bei nichtöffentlichen Beschlüssen und der Gemeinderat ist ohnehin an die Verschwiegenheit gebunden, die bei einer nichtöffentlichen Behandlung gilt - außer offenbar für Kuchlbauer. kbh