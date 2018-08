17. August 2018, 21:52 Uhr Oberschleißheim Welt der Filmmusik

Auf eine Reise in die "Fabelhafte Welt der Filmmusik" will die Pianistin Anna Scheps das Publikum im Schloss Schleißheim am Samstag, 25. August, entführen. Die gebürtige Russin spielt im Barocksaal bekannte Themen aus "Die fabelhafte Welt der Amélie", die Titelmelodie von "Pearl Harbour", "König der Löwen" oder "Skyfall". Alle Titel des Programms werden durch Gedichtvorträge umrahmt, die Moderation hat Rebekka Paas. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es über www.eventim.de.