23. September 2018, 21:53 Uhr Oberschleißheim Wedeln in der Halle

Skigymnastik für jedermann bietet der TSV Schleißheim an. Das Training ist auch für Nicht-Skifahrer geeignet. Von Montag, 1. Oktober, an findet es immer montags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle am Hallenbad statt. Für Nichtmitglieder fallen pro Einzeltermin vier Euro oder für den gesamten Zeitraum bis Montag, 1. April 2019, 50 Euro an Gebühren an. Die Geschäftsstelle des TSV an der Dachauer Straße 15 ist Montag von 9 bis 13 und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins (tsv-schleissheim.de).