Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Oberschleißheimer Volksfest wird zwar aufgrund der Infektionslage nicht wie üblich im Mai in zeitlicher Nähe zum Vatertag stattfinden, soll aber im Spätsommer nachgeholt werden, wie der Veranstalter am Donnerstagabend mitteilte. Die Veranstalter, der FC Phönix Schleißheim, der RSV Schleißheim und die Gemeinde Oberschleißheim, hätten sich mit Festwirt Robert Schmidt auf einen neuen Termin geeinigt: Das Fest soll nunmehr vom 8. bis zum 12. September am Oberschleißheimer Festplatz über die Bühne gehen. Man vertraue auf das Versprechen der Bundesregierung, dass bis dahin jeder ein Impfangebot bekommen hat, und damit einem Volksfest nichts im Wege stehen dürfte, schreiben die Veranstalter, die sich jetzt mit dem Festwirt daran machen wollen, ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen und Schausteller zu engagieren. "Die Bierfreunde dürfen sich schon auf ein besonderes Schmankerl freuen: Zum Ausschank kommt Remonte, das Oberschleißheimer Bier", kündigen die Veranstalter an.