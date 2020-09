Yoga, Pilates oder Zumba vor dem Laptop statt im Sportraum? Was mit digitalen Mitteln und motivierten Kursleitern alles möglich ist, demonstriert die Volkshochschule Oberschleißheim. Das neue Herbst- und Winterprogramm der VHS umfasst Gesundheitskurse ebenso wie Sprachen und politische Vorträge, kulturelle Führungen und berufliche Fortbildungen. Komplett einsehbar ist das Programm im Internet unter www.vhsosh.de. Das gedruckte Heft liegt von sofort an in Oberschleißheim aus. Anmeldungen sind persönlich oder telefonisch möglich über die Geschäftsstelle in der Prof.-Otto-Hupp-Straße 26c, jeweils Montag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr (Telefon 089/315 38 06) sowie per E-Mail an anmeldung@vhsosh.de, außerdem über die Website.