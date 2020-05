Sechs Bushaltestellen in Oberschleißheim sollen künftig mit digitalen Informationsschirmen ausgestattet werden, auf denen die aktuelle Wartezeit auf den nächsten Bus angezeigt wird. Das Landratsamt hat für dieses sogenannte "Dynamische Fahrgastinformationssystem" eine Sammelbestellung für alle Kommunen gestartet. Oberschleißheim hat jetzt mal die Zahl bestätigt - was die tatsächliche Realisierung angeht, zeigte sich der Gemeinderat jedoch sehr skeptisch.

Für die sechs Infotafeln müsste das Rathaus abzüglich der staatlichen Förderung gut 30 000 Euro investieren, dazu werden die jährlichen Betriebskosten auf etwa 5000 Euro geschätzt. Da die Kommune gerade ihre Nöte hat, überhaupt nur die Liquidität der Gemeindekasse zu sichern, wurde eine derartige Ausgabe im Gemeinderat kritisch gesehen. Allerdings ist ein Zeitraum der Realisierung auch vom Landratsamt noch nicht anvisiert, es geht zunächst nur für Auftrags- und Zuschussfragen um die nötige Zahl.

In Oberschleißheim soll demnach am Vorplatz des S-Bahnhofs ein Anzeiger in mittlerer Größe vorgesehen werden, mit dem die reale Ankunftszeit der nächsten Busse wiedergegeben wird. Die gleichen Informationen auf kleineren Displays, die in die Linienübersicht integriert sind, sind geplant für die Bushaltestellen am Stutenanger, an der Veterinärstraße, am Schleißheimer Schloss, an der Regattaanlage und am Helmholtz-Zentrum in Neuherberg.