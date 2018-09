27. September 2018, 22:12 Uhr Oberschleißheim Tadel für den Gemeinderat

Stell dir vor, der ganze Ort engagiert sich für ein soziales Projekt - und kein Gemeinderat geht hin. Recht verschnupft seien die Oberschleißheimer Vereine nach ihrer großen Benefizgala im Mai gewesen, berichtete Dritter Bürgermeister Hans Hirschfeld (FW) im Gemeinderat. In den ohnehin nicht gerade üppig besetzten Zuschauerreihen sei - außer über eine Vereinsmitgliedschaft aktiv an Darbietungen Beteiligten - kein einziger Gemeinderat gesichtet worden. Beim jüngsten Vereinsstammtisch sei dies beanstandet worden, sagte Hirschfeld, der die Versammlung als Rathausvertreter besucht hatte. Er appellierte an die Kollegen, das Engagement der Vereine durch Präsenz stärker zu honorieren. Die in zweijährigem Turnus ausgerichtete Benefizgala bietet Vorführungen diverser Vereine. Der Erlös aus Eintritt und Spenden geht an soziale Zwecke, heuer an den Tisch und die Aktion "Familien in Not - Oberschleißheim hilft Oberschleißheimern".