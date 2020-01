Die Aktion "Young Master", eine deutsch-polnische Kooperation, wird wiederholt. Junge Künstler aus verschiedenen Kultursparten können sich für ein Stipendium bewerben, das ausgelobt wird vom Heiner-Janik-Haus - der Jugendbegegnungsstätte am Tower in Oberschleißheim. Mitmachen können 16- bis 27-Jährige, Bewerbungsschluss ist der 31. März. Eingereicht werden können Werke aus den Bereichen "Fine Arts" (Malerei, Zeichnung, Bildhauerei, Fotografie und Druckgrafik) und "Music" (Komposition, Musik aller Sparten). Eine Jury wird im Mai maximal 20 Stipendiaten aus den eingereichten Beiträgen auswählen. Die Teilnehmer werden in der Stipendiumswoche vom 27. Juli bis 5. August von renommierten Künstlern im Heiner-Janik-Haus, einer Einrichtung des Kreisjugendring München-Land, sowie in den Pfingstferien 2021 in Krakau und Wielizcka begleitet. In professionellen Workshops können die Stipendiaten ihre Fertigkeiten weiter ausbauen. Die entstandenen Werk werden bei einer Kunstausstellung in allen drei Partnerlandkreisen gezeigt. Bewerbungen sind möglich unter www.jbs-am-tower.de.