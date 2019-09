Artikel per E-Mail versenden

Über den Stand der Technik bei E-Autos und Förderprogramme spricht Ingenieur Tibor Szigeti am Donnerstag, 26. September, bei der VHS Oberschleißheim (Kursraum 3) an der Professor-Otto-Hupp-Straße 26c. Eine Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle ist nötig (Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr, Telefon: 089/315 38 06, E-Mail: anmeldung@vhsosh.de, Internet: www.vhsosh.de).