5. November 2018, 22:12 Uhr Oberschleißheim Staatsfreund und Grapscher

Die vor einigen Jahren zum Buch-Bestseller avancierte Frage "Wer bin ich, und wenn ja wie viele?" hat Abdelkarim für sich beantwortet. Der 1981 in Bielefeld als Sohn marokkanischer Einwanderer geborene Kabarettist weiß inzwischen: Er ist weder deutscher Marokkaner noch marokkanischer Deutscher. Er ist ein "Deutscher gefangen im Körper eines Grapschers". Der 37-jährige Kabarettist, der als Moderator der Comedy-Sendung "Stand-Up-Migranten" bekannt wurde, und für seinen frischen, oft entlarvenden Blick auf die multikulturelle Gesellschaft bekannt ist, gastiert am Samstag, 10. November, im Bürgerzentrum Oberschleißheim. Sein Programm: "Staatsfreund Nr. 1". Abdelkarim, der den Bayerischen Kabarettpreis 2015 gewann und für seinen Politiker-Check zur Bundestagswahl in der Kategorie "Beste Information" 2018 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, ist keiner, der auf billige Lacher setzt, sondern aus der selbstbewussten Sicht des Außenseiters die Welt betrachtet. Abdelkarim, der selbst immer wieder mit Alltagsrassismus konfrontiert ist, spinnt gerne Geschichten von der Jugendkultur über das Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu gesellschaftspolitischen Themen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bei Schreibwaren Heckenstaller und Schreibwaren am Schloss und online (www.reservix.de und www.muenchenticket.de).