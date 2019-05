28. Mai 2019, 22:29 Uhr Oberschleißheim Spieletag für die ganze Familie

Einen unterhaltsamen Nachmittag für die ganze Familie verspricht das Knax-Kinderfest der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg am Samstag, 1. Juni, an der Regattaanlage in Oberschleißheim: Von 12 bis 18 Uhr sind alle Kinder mit ihren Familien und Freunden eingeladen, sich an Spielstationen wie "Didis Sportparcours" auszuprobieren oder sich in Wettbewerben wie dem Bobbycarrennen zu messen. Kreative Kinder sind an der Bastel- und Malstation gut aufgehoben. Wer fleißig mitmacht und überall Stempel sammelt, kann sich am Ende eine kleine Überraschung aussuchen. Zeitgleich findet auf dem Gelände das Kanu- und Outdoor-Testival des Bayerischen Kanu-Verbands statt. Kleine und große Besucher können hier Trendsportarten wie Stand-Up-Paddeln, Kanu fahren oder auch Tauchen ausprobieren. Der Eintritt ist frei.