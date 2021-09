Auf der B 13 zwischen München und der A-99-Anschlussstelle Neuherberg kommt es am kommenden Wochenende zu Einschränkungen für den Verkehr. Auch die Autobahn-Anschlussstelle Neuherberg in Fahrtrichtung Salzburg wird von Freitag, 17. September, 20 Uhr, bis Montag, 20. September, 5 Uhr, komplett gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der westlichen Richtungsfahrbahn auf einer Länge von 1,4 Kilometern durch das Staatliche Bauamt. Die B 13 erhält dabei eine neue Binder- und Deckschicht aus Asphalt. Wer von München aus auf die A 99 in Richtung Salzburg möchte, dem rät das Bauamt, auf der Staatsstraße 2053 weiter bis zum

Kreisverkehr nach Lustheim und weiter über die B 471 zur Autobahn-Anschlussstelle Garching auf die A 9 zu fahren. Die Auffahrt in Richtung Stuttgart ist von den Arbeiten nicht betroffen.