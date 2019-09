Oberschleißheimer Ortsverein beklagt Untätigkeit in Sachen Rewe

Egal, wie prächtig der Oberschleißheimer Bürgerplatz auch aufgehübscht und gestaltet wird, sein Hinterhof beim Ladenzentrum am Stutenanger bleibt weiter maximal unansehnlich. Mit Blick auf "das schmuddelige Chaos hinter unserem Bürgerhaus" reitet die SPD nun eine Breitseite gegen Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW), der an den Verhandlungen über die Zukunft des Platzes "endgültig gescheitert" sei.

Seit der Amtsübernahme 2014 habe es Kuchlbauer nicht geschafft, das zuvor bereits auf den Schienen stehende Projekt der neuen Ortsmitte abzuschließen, monieren die Genossen in einer vom Ortsvorsitzenden Maximilian Weiß gezeichneten Stellungnahme. "Auch im sechsten und damit letzten Jahr seiner Amtszeit brachte Bürgermeister Kuchlbauer keine Einigung mit der Firma Rewe zustande", klagt die SPD, "in Feldmoching und Unterschleißheim dagegen werden großzügige Rewe-Märkte gebaut." Oberschleißheim aber werde mit einem Discounter aus der Penny-Marke der Rewe-Group abgespeist. Schon dafür erhielt Rewe noch großzügiges Baurecht für lukrativere Wohnungen anstatt des zuvor vereinbarten Gewerbemagneten. "Wie es mit dem für die Nahversorgung der Parksiedlung dringend erforderlichen Lebensmittelmarkt und der Fertigstellung der neuen Ortsmitte weitergeht, ist immer noch nicht ganz klar", bedauert die SPD. Alle erforderlichen Verträge selbst zu dieser Minimallösung seien noch nicht unterzeichnet. "Sicher ist also bislang gar nichts", erinnern die Genossen. Und: "Unsere Vorerfahrungen mit der Rewe-Group als Verhandlungspartner sind alles andere als gut."

Rewe war 2011 in die Ortsmittenpläne mit dem Projekt eines hochmodernen Vollsortimenters gestartet, der als Einkaufsmagnet den maroden Markt am Stutenanger ersetzen sollte. Durch die Umorientierung der Platzsituation sollte in Verbindung mit dem Bürgerplatz ein neues Ortszentrum entstehen. Obwohl nun die Sanierung des bestehenden Bürgerplatzes längst abgeschlossen ist, fehlt die Fortsetzung nach Norden, weil Rewe immer wieder neu plante, zuletzt mit dem Verzicht auf einen neuen Markt und der Umwidmung auf Penny.