2. August 2018, 22:12 Uhr Oberschleißheim Spaziergang am Flugplatz

Eine Tour rund um den Flugplatz in Oberschleißheim bietet der Heideflächenverein an diesem Freitag, 3. August, an. Von 17.30 bis 19 Uhr können sich die Teilnehmer bei einem Spaziergang von Tobias Maier, dem Gebietsbetreuer der Fröttmaninger Heide, die Besonderheiten der Gegend erklären lassen. Treffpunkt ist an der Flugwerft Schleißheim, Effnerstraße 18. Der Ausflug ist kostenlos.