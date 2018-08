20. August 2018, 21:54 Uhr Oberschleißheim Spaß im Sand

Beachsport- und Funevent steigt an der Regattaanlage

In Oberschleißheim steht ein größerer Beachsport- und Fun-Event an. Die Paulaner Beach Days finden von 24. bis 26. August statt. Die Eventfläche an der Olympia-Regattaanlage bietet, wie es heißt, Platz für zwölf Sportstationen, acht verschiedene Turniere, unzählige Liter Süßwasser, 36 Sonnenstunden, 25 Stunden Sport an drei Tagen und Musik. Es werden für Amateure und Freizeitsportler Turniere im Beachvolleyball, Bublesoccer und Völkerball ausgetragen. Die Veranstaltungen gehen am Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr. An den Abenden wird am Freitag "Chill Out bei Lagerfeuer" geboten und am Samstag auch noch eine Beachparty.

Jeder soll Spaß haben, heißt es in der Ankündigung, vor allem aber auch mitmachen können. Die Idee, verschiedenste Sportarten am Strand und im Wasser zu präsentieren. Durch Teamwettbewerbe sprächen die Paulaner Beach Days vor allem auch Familien, Gruppen und ganze Freundeskreise an. Über die Turniere hinaus kann man an den freien Stationen Beachfitness, Headball, Spikeball, Frescoball, Slip 'n' Slide und Beachminton gesportelt werden. Der Eintritt sowie die Teilnahme an den Stationen ist kostenfrei. Die Anmeldungen für die Teamwettbewerbe ist mit einer Startgebühr verbunden. Die Anmeldefrist endet an diesem Dienstag, 21. August, 23.59 Uhr.