17. Juli 2018, 22:15 Uhr Oberschleißheim Schreibwarenladen bietet Semmeln und Brezen an

Nach dem Ende des Backshops, der sich aus dem maroden Ladenzentrum am Oberschleißheimer Stutenanger zurückgezogen hat, hat nun der Schreibwarenladen Heckenstaller die Versorgungslücke geschlossen. Jenny Heckenstaller hat in ihrem Laden am Stutenanger 6 einen Backwarenverkauf eröffnet. Bäcker Ludwig Riedmair aus Garching liefert dort frische und selbstgemachte Ware, die neben Schreibwaren und Lottoscheinen verkauft wird. Der Schreibwarenladen, Familienbetrieb seit mehr als 20 Jahren, war zuvor ebenfalls im Ladenzentrum angesiedelt gewesen, erst vor Jahresfrist war Heckenstaller in den größten Wohnblock am Stutenanger mit seiner Ladenzeile im Erdgeschoss umgezogen. Das Ladenzentrum, mit der Neuordnung des Marktplatzes dem Abriss geweiht, ist jetzt nahezu völlig leer. Einzig der Rewe-Markt und die Phönix-Apotheke sind noch geöffnet, wobei die Apotheke für September ihren Umzug an den Fohlengarten avisiert hat. Wann es mit Abriss und Neubau losgeht, bleibt weiter offen.