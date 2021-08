Wegen der schlechten Wetteraussichten für das Wochenende muss das staatliche Bauamt Freising die von Freitag, 27., bis Montag, 30. August, geplanten Bauarbeiten zur Sanierung der Fahrbahndecke der Bundesstraße 13 zwischen der Landeshauptstadt München und der Autobahnanschlussstelle Neuherberg verschieben. Das Vorhaben sei sehr witterungsabhängig und vertrage sich nicht mit den vorhergesagten anhaltenden Regenfällen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Bauamt. Geplant war ursprünglich, die Fahrbahndecke der B 13 in diesem Bereich an den nächsten drei Wochen zu sanieren.