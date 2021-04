Vor den Augen mehrerer Fahrgäste hat ein bislang unbekannter junger Mann am Dienstag die Glasscheibe eines Wartehäuschens am Oberschleißheimer S-Bahnhof eingeworfen. Nach Angaben der Bundespolizei ging der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann gegen 17 Uhr gemeinsam mit einem Begleiter den Bahnsteig entlang. Ohne für Umstehende ersichtlichen Grund schleuderte er plötzlich eine Glasflasche gegen die Scheibe des Wartehäuschens, woraufhin diese laut zerbarst. Anschließend schaute er die Wartenden am Bahnhof bedrohlich an und ging weiter. Eine 27-Jährige und ein 32-Jähriger ließen sich nicht einschüchtern und fotografierten den Mann mit ihren Smartphones. Die Bundespolizei hofft deshalb, ihn identifizieren zu können. Nach ihren Angaben ist er 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine Brille, eine FFP2-Maske und einen dunklen Hoodie, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, außerdem vermutlich eine Jogginghose sowie weiße Sportschuhe der Marke Nike mit großem Logo an der Seite. Laut Polizei könnte er sich mit seinem Begleiter in osteuropäischer, eventuell in russischer Sprache verständigt haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 089/51 55 50 11 11 entgegen.