Wie bereits vermeldet, ist das Weihnachtskonzert mit Rudi Zapf und seinem Ensemble im Bürgerzentrum Oberschleißheim, das auf Sonntag, 6. Dezember, terminiert war, verschoben worden: Der Hackbrettvirtuose, der auch Knopfakkordeon und Horn beherrscht, wird statt dessen im kommenden Jahr mit Violinistin Sunny Howard, Ingrid Westermeier, Gitarre, und Kontrabassist Leonhard Schilde sein Weihnachtsprogramm in Oberschleißheim präsentieren: am 5. Dezember 2021. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer aber die Tickets zurückerstattet bekommen möchte, soll an diesem Freitag, 4. Dezember, im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr ins Foyer des Bürgerzentrums kommen.