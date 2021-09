Kanuten und Drachenbootfahrer messen sich am Wochenende 2./3. Oktober wieder auf der Regattaanlage in Oberschleißheim. Bei der Jubiläumsregatta "50 Jahre Kanuveranstaltungen auf der Olympiaregattaanlage" werden heuer auch Wettkämpfe auf dem SUP, dem Stehpaddelboard, ausgetragen, und zwar in den Disziplinen "Long Distance", "SUP-Bordercross" und Sprint. Neben den Bayerischen Meisterschaften im 200 Meter Sprint können auch Freizeit-SUP-Sportler an den Wettkämpfen teilnehmen. Fahrer jeden Alters, Geschlechts und jeder Nationalität sowie alle Boardtypen und -längen sind startberechtigt. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es per E-Mail an die.juenglings@gmail.com.