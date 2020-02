160 Euro gibt es zu gewinnen für den, der alle Fragen der Quiz-Night der Jungen Union in Oberschleißheim richtig beantworten kann. Was bedeuten die Insignien auf dem Oberschleißheimer Wappen? Welche bekannten Persönlichkeiten stammen ursprünglich aus Oberschleißheim? Die Quiz-Night findet am Freitag, 28. Februar, statt. Abgefragt werden Kenntnisse in den Bereichen "Allgemeinwissen", "Persönlichkeiten", "Musik" und "Oberschleißheim". Das Gewinnerteam bekommt die Siegprämie, aber auch auf den Plätzen zwei und drei gibt es attraktive Preise, wie die JU versichert. Beginn ist um 19.30 Uhr in den Bürgerstuben, Einlass bereits von 18.30 Uhr an. Auch das CSU-Team für die Kommunalwahl mit Bürgermeisterkandidat Markus Böck stellt sich Fragen der Besucher. Anmeldung von Vierer-Teams oder Einzelpersonen sind bis zum 27. Februar per Mail an info@ju-oberschleissheim möglich.

